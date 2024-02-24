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Google решила отказаться от приложения Google Pay в США

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Google объявила о своем плане прекратить предлагать Google Pay в Соединенных Штатах уже с 4 июня. Это решение является частью стратегии компании по консолидации своих платежных сервисов. Google сосредоточится на развитии Google Wallet, который имеет гораздо большую базу пользователей в 180 странах.

Несмотря на то, что Google Pay прекратит работать в США, оно продолжит функционировать в Сингапуре и Индии, чтобы удовлетворить специфические потребности этих рынков. Основная цель Google — упростить платежные сервисы для пользователей и разработчиков.

Хотя автономное приложение Google Pay будет удалено, пользователи в США смогут продолжить использовать основные функции Google Pay через Google Wallet.

Однако некоторые функции будут исключены. Вместо этого Google предлагает использовать функцию «Выгодные предложения» в поиске Google в качестве альтернативы.

Для пользователей, беспокоящихся о своих балансах в Google Pay, будет предоставлена возможность перевода средств на банковский счет через веб-сайт Google Pay после 4 июня 2024 года.

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