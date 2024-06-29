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Google разработала и запустила нейросеть для создания бизнес-видео

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Google выпустила инструмент Google Vids, основанный на искусственном интеллекте, который позволяет пользователям создавать видео в рабочей среде.

Google разработала и запустила нейросеть для создания бизнес-видео

Google Vids предназначен для использования в бизнес-контексте и предлагает дополнительные функции, связанные с созданием видеоконтента.

Участники программы Workspace Labs могут протестировать инструмент и использовать его для создания видеороликов, демонстрирующих достижения компании или процессы обучения сотрудников.

Google Vids позволяет добавлять медиафайлы из Google Drive, а также включать голосовые комментарии и выбирать стиль видео.

Хотя Google Vids менее креативен по сравнению с другими аналогичными инструментами, он идеально подходит для профессиональных презентаций.

В ближайшем будущем Google Vids будет доступен для тестирования всем пользователям, а также станет частью пакета Gemini в составе Workspace suite.

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