Google разработала и запустила нейросеть для создания бизнес-видео

Google выпустила инструмент Google Vids, основанный на искусственном интеллекте, который позволяет пользователям создавать видео в рабочей среде.

Google Vids предназначен для использования в бизнес-контексте и предлагает дополнительные функции, связанные с созданием видеоконтента.

Участники программы Workspace Labs могут протестировать инструмент и использовать его для создания видеороликов, демонстрирующих достижения компании или процессы обучения сотрудников.

Google Vids позволяет добавлять медиафайлы из Google Drive, а также включать голосовые комментарии и выбирать стиль видео.

Хотя Google Vids менее креативен по сравнению с другими аналогичными инструментами, он идеально подходит для профессиональных презентаций.

В ближайшем будущем Google Vids будет доступен для тестирования всем пользователям, а также станет частью пакета Gemini в составе Workspace suite.