Google разработала и представила Find My Device для поиска потерянных гаджетов

Компания Google представила функцию Find My Device для поиска потерянных устройств, аналогичную службе Apple Find My. Сервис позволяет отслеживать местоположение смартфонов, даже если они не подключены к интернету.

Технология основана на взаимодействии Android-смартфонов для определения местоположения утерянных устройств. Каждое устройство может обнаруживать сигналы других гаджетов через Bluetooth и передавать данные о местоположении в сервис Google для отображения на онлайн-карте.

Фирменные смартфоны Google Pixel 8 и 8 Pro также могут отправлять сигнал SOS даже в выключенном состоянии. Новый сервис уже доступен в США и Канаде и скоро будет расширен на другие страны.

Он также будет совместим с трекерами Chipolo и Pebblebee, устройствами от JBL и Sony, гаджетами Motorola, Jio и Eufy, а также умными дисплеями Google Nest Hub.

Google обеспечивает конфиденциальность и безопасность данных, ограничивая частоту запросов местоположения. Сервис будет работать на устройствах с Android 9 и более новыми версиями операционной системы.