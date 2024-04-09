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Google разработала и представила Find My Device для поиска потерянных гаджетов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 82 Опубликовано

Компания Google представила функцию Find My Device для поиска потерянных устройств, аналогичную службе Apple Find My. Сервис позволяет отслеживать местоположение смартфонов, даже если они не подключены к интернету.

Технология основана на взаимодействии Android-смартфонов для определения местоположения утерянных устройств. Каждое устройство может обнаруживать сигналы других гаджетов через Bluetooth и передавать данные о местоположении в сервис Google для отображения на онлайн-карте.

Фирменные смартфоны Google Pixel 8 и 8 Pro также могут отправлять сигнал SOS даже в выключенном состоянии. Новый сервис уже доступен в США и Канаде и скоро будет расширен на другие страны.

Он также будет совместим с трекерами Chipolo и Pebblebee, устройствами от JBL и Sony, гаджетами Motorola, Jio и Eufy, а также умными дисплеями Google Nest Hub.

Google обеспечивает конфиденциальность и безопасность данных, ограничивая частоту запросов местоположения. Сервис будет работать на устройствах с Android 9 и более новыми версиями операционной системы.

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