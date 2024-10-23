Главная » Новости

Google разрабатывает ещё один тёмный режим для экономии энергии

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало документ, в котором Google представила новый алгоритм для экономии энергии в мобильных устройствах.

Google разрабатывает ещё один тёмный режим для экономии энергии

Этот алгоритм напоминает темный режим, который уже существует в интерфейсе Android, но, по словам компании, он более эффективен.

Основой алгоритма является показатель on-pixel ratio, который измеряет количество активных пикселей на экране.

Он позволяет подсвечивать только те пиксели OLED-матрицы, которые находятся в поле зрения пользователя, в то время как неактивные области дисплея отключаются. Это похоже на использование режима Always on Display.

Google разрабатывает ещё один тёмный режим для экономии энергии

Google показала работу алгоритма на примере галереи: изображение увеличивается, а области экрана, не занятые картинкой, полностью темнеют, что способствует экономии энергии.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.