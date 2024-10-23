Google разрабатывает ещё один тёмный режим для экономии энергии

Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало документ, в котором Google представила новый алгоритм для экономии энергии в мобильных устройствах.

Этот алгоритм напоминает темный режим, который уже существует в интерфейсе Android, но, по словам компании, он более эффективен.

Основой алгоритма является показатель on-pixel ratio, который измеряет количество активных пикселей на экране.

Он позволяет подсвечивать только те пиксели OLED-матрицы, которые находятся в поле зрения пользователя, в то время как неактивные области дисплея отключаются. Это похоже на использование режима Always on Display.

Google показала работу алгоритма на примере галереи: изображение увеличивается, а области экрана, не занятые картинкой, полностью темнеют, что способствует экономии энергии.