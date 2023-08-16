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Google рассылает сообщения об удалении профилей, неактивных на протяжении двух лет

Автор На чтение 2 мин Просмотров 11 Опубликовано

Google начал информировать пользователей о том, что аккаунты, неактивные в течение двух лет, будут удалены с целью предотвращения несанкционированного доступа к ним. Уведомления об этом были направлены некоторым пользователям, а также информация о таких изменениях была опубликована в блоге Google.

Google рассылает сообщения об удалении профилей, неактивных на протяжении двух лет

Согласно уведомлениям, Google будет применять политику удаления неактивных аккаунтов с 1 декабря 2023 года. Если пользователь не входил в свой аккаунт в течение двух лет, его аккаунт и связанные данные могут быть удалены. Перед удалением профиля Google пользователь получит несколько предупреждающих уведомлений на основной и резервный адреса электронной почты. Меры по удалению аккаунта начнут применяться спустя восемь месяцев с момента отправки первого уведомления.

Некоторые исключения из этой политики также были уточнены. Например, аккаунты Google с каналами на YouTube, аккаунты с подарочными картами с балансом и аккаунты, из которых опубликованы приложения в Google Play, не будут удаляться.

Чтобы сохранить активность аккаунта, пользователю следует входить в него хотя бы раз в два года. Важно отметить, что после удаления профиля Google пользователь не сможет создать новый аккаунт с тем же адресом.

Google внедряет данную политику удаления неактивных аккаунтов с целью обеспечения безопасности и предотвращения потенциальных угроз и взломов. Данные аккаунта, включая информацию из платформ Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), YouTube и Google Photos, также будут удалены в рамках этой политики.

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