Google рассказала о самой масштабной хакерской атаке за свою историю

Компания Google официально объявила о том, что столкнулась с самой мощной DDoS-атакой в ​​истории. Объем трафика, направленного на систему Google, достиг 398 миллионов запросов в секунду. Это небывалый уровень нагрузки, который вызвал серьезные проблемы по обеспечению стабильной работы сервисов.

Уязвимость, которая была использована для этого решения, была обнаружена и исследована специалистами по безопасности. Конкретно, она обеспокоена уязвимостью CVE-2023-44487, обнаруженной в протоколе HTTP/2. Google настоятельно рекомендует администраторам веб-сервисов, использующих HTTP/2, установить соответствующий патч для устранения уязвимостей. Уровень опасности возникновения данной ситуации оценивался в 7,5 баллов из 10 возможных.

Такая масштабная DDoS-атака, с таким количеством запросов, является признанным случаем. Предыдущий рекорд составил 46 миллионов запросов в секунду. Эта последняя атака продолжалась всего две минуты, но за это время было сгенерировано больше запросов, чем количество статей, прочитанных пользователями в Википедии за весь сентябрь 2023 года.

Однако благодаря распределению нагрузки в глобальной инфраструктуре, все сервисы Google продолжали функционировать даже во время атаки. Компания разработала мощные механизмы для балансировки нагрузки и обеспечения стабильной работы своих сервисов даже в экстремальных условиях.