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Google ранее рассматривала покупку Epic Games совместно с Tencent

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Судебные разбирательства раскрывают информацию, которую компании не планировали рассказывать публике.

Разбирательство по иску Epic Games против Google позволило узнать, что американский «поисковик» хотел полностью выкупить Epic Games с помощью Tencent или напрямую.

Было отмечено, что в Google понимали, что китайская Tencent не стала бы помогать в покупке игровой компании, да и сама Epic Games с высокой долее вероятности отказалась от поглощения.

Из документов также стало известно Google платила большие взносы, чтобы на браузере Safari на iPhone по умолчанию использовалась поисковая система Google.

Epic Game
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