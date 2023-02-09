Главная » Новости

Google работает над версией Chrome для iOS, которая нарушает правила App Store

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

В магазине App Store очень жесткие правила, и туда не допускают приложения, которые нарушают одно из правил.

В Google прекрасно знают о правилах Apple, при этом разработчикам Google Chromium это не мешает создавать браузер, который нарушает правила App Store.

Ведется разработка экспериментального браузера на движке Google Blink, и только использование этого движка не позволяет ему пройти в магазин приложений.

По правилам Apple, допускается только на WebKit, так как эта платформа делает поведение приложения похожим на Safari.

Разработчики отмечают, что их браузер является прототипом, который должен понять некоторые аспекты производительности на iOS.

Данный бараузер не планируют открывать для обычных пользователей, что не нарушать политику Apple.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.