Google работает над версией Chrome для iOS, которая нарушает правила App Store

В магазине App Store очень жесткие правила, и туда не допускают приложения, которые нарушают одно из правил.

В Google прекрасно знают о правилах Apple, при этом разработчикам Google Chromium это не мешает создавать браузер, который нарушает правила App Store.

Ведется разработка экспериментального браузера на движке Google Blink, и только использование этого движка не позволяет ему пройти в магазин приложений.

По правилам Apple, допускается только на WebKit, так как эта платформа делает поведение приложения похожим на Safari.

Разработчики отмечают, что их браузер является прототипом, который должен понять некоторые аспекты производительности на iOS.

Данный бараузер не планируют открывать для обычных пользователей, что не нарушать политику Apple.