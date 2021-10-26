Google работает над добавлением функций Pixel 6 в свои старые телефоны Pixel

Владельцы старых смартфонов Google Pixel радуются, когда компания заявила, что работает над добавлением некоторых функций серии Pixel 6 к ранее выпущенным моделям смартфонов.

Гигант поисковой системы сообщил Android Authority, что он представит несколько новых функций, которые появятся в последних телефонах Pixel 6. Некоторые из новых функций, добавленных к более старым моделям, включают режим астрофотографии, опцию кинематографического панорамирования, фильтрацию вызовов и многое другое. Тем не менее, в старых моделях по-прежнему будет отсутствовать пара новых функций, поскольку новая серия Pixel 6 в значительной степени полагается на свой собственный процессор Tensor для некоторых новых функций. Итак, здесь есть технические ограничения на аппаратном уровне.

Это включает в себя новый Live Translate, Motion Mode и другие. По словам представителя компании, «Как и в случае со всеми функциями Pixel, мы стремимся добавить как можно больше функций в старые Pixel, где это технически возможно — хотя может потребоваться некоторое время, чтобы разработать и предложить другие возможности». Некоторые технологии потребуют дополнительных технических вложений, например Live Translate, поскольку наши языковые модели на устройстве разработаны для работы на собственном чипе Tensor Pixel 6 на TPU (которого нет в старых моделях Pixel) ».

Хотя это в основном подтверждает, что Google будет запускать некоторые функции для старых телефонов Pixel, компания еще не объявила официальную дату развертывания этой функции.