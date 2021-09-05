Google работает над «датчиком присутствия человека» для Chromebook

Технический гигант Google работает над «датчиком присутствия человека» (HPS) для будущих Chromebook, который можно будет использовать для разблокировки лица или других долгожданных функций Chrome OS.

Ранее в этом году в своем сообщении в блоге, посвященном 10-летию Chromebook, Google включил небольшой тизер о том, что будет дальше с Chrome OS.

В нем обещано использование сенсорных технологий для более персонализированного взаимодействия », — сообщает 9To5Google.

Несмотря на то, что за последние несколько месяцев была проделана значительная работа, чтобы заставить этот датчик присутствия человека работать на аппаратном уровне, был только один ключ к разгадке того, что Chrome OS будет с ним делать.

В частности, если у Chromebook есть HPS, на панели задач будет значок в виде глаза, говорится в отчете.

На данный момент, хотя эта функция находится на ранней стадии разработки, значок статичен, но вполне вероятно, что Chrome OS будет отображать другой значок в зависимости от того, может ли она обнаружить ваше присутствие.

Технологический гигант разрабатывает датчик присутствия человека в сотрудничестве с Antmicro, «программной технологической компанией, разрабатывающей открытые и современные промышленные периферийные системы и облачные системы Al».

В отчете говорится, что, помимо других обязанностей, Antmicro, похоже, работает над тем, как работать с сенсорным оборудованием, используя программное обеспечение с открытым исходным кодом, где это возможно.

Это не первый раз, когда Google и Antmicro работают вместе, поскольку две компании — обе платиновые члены-основатели RISC-V Foundation — вместе с некоторыми другими проектами вместе создали совет разработчиков Coral AI.