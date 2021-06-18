Google работает над альтернативной Apple Fihd My Network

Одной из наиболее заметных особенностей Apple AirTag является то, как он использует примерно один миллиард iPhone — через сеть Find My — для проверки своего местоположения, даже если он не находится в зоне действия Bluetooth.

Люди из XDA Developers нашли доказательства этого в разрыве APK-файла Google Play Services версии 21.24.13. В коде есть новые строки, в которых упоминается «Найти мое устройство »» и то, как с ее помощью ваш телефон может помочь найти потерянные или украденные устройства других людей.

Мы не знаем, как и когда Google реализует это, но если это произойдет, он может в конечном итоге создать самую обширную краудсорсинговую сеть устройств, с легкостью превзойдя цифры, которыми хвасталась Apple, анонсируя AirTag.

В настоящее время приложение Google Find My Device можно использовать только для отслеживания и удаленной очистки устройств, на которых выполнен вход в учетную запись Google. Но если Google решит извлечь выгоду из огромного охвата Android, приложение может предложить гораздо большую полезность, чем это.

Источник — Astera.