Главная » Новости

Google работает над альтернативной Apple Fihd My Network

На чтение 1 мин Просмотров 68 Опубликовано

Одной из наиболее заметных особенностей Apple AirTag является то, как он использует примерно один миллиард iPhone — через сеть Find My — для проверки своего местоположения, даже если он не находится в зоне действия Bluetooth.Google работает над альтернативной Apple Fihd My Network

Люди из XDA Developers нашли доказательства этого в разрыве APK-файла Google Play Services версии 21.24.13. В коде есть новые строки, в которых упоминается «Найти мое устройство »» и то, как с ее помощью ваш телефон может помочь найти потерянные или украденные устройства других людей.

Мы не знаем, как и когда Google реализует это, но если это произойдет, он может в конечном итоге создать самую обширную краудсорсинговую сеть устройств, с легкостью превзойдя цифры, которыми хвасталась Apple, анонсируя AirTag.

В настоящее время приложение Google Find My Device можно использовать только для отслеживания и удаленной очистки устройств, на которых выполнен вход в учетную запись Google. Но если Google решит извлечь выгоду из огромного охвата Android, приложение может предложить гораздо большую полезность, чем это.

Источник — Astera.

Apple Fihd My Network Google
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов