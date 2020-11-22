Google продлила поддержку браузера Chrome на Windows 7 до 2022 года из-за пандемии

Google продлила поддержку браузера Chrome на Windows 7 до 2022 года из-за пандемии22.11.2020 14:29
Официально операционная система Windows 7 не поддерживается с начала этого года, а середины года должны был прекратить поддержку и браузера Chrome для этой ОС.
Однако, Google приняла решение не прекращать поддержку фирменного браузера до 2022 года. Это решение было принято, в том числе и из-за пандемии.
Но в данном случае речь и идет о продлении поддержки для корпоративных клиентов.
При этом есть предположение, что поддержка на самом деле будет продлена в дальнейшем еще.
Если верить статистике Google, то уже порядка 78% корпоративных клиентов начали использовать Windows 10 вместо Windows 7.
Еще 10,21% клиентов находится в процессе перехода, а еще 1% планируют переход в будущем.
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