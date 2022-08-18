Google призвал срочно обновить браузер Chrome из-за опасной уязвимости CVE-2022-2856

Разработчики браузера Chrome выпустили обновление, которое закрывает ранее найденную уязвимость.

Причем новое обновление рекомендуют установить в срочном порядке, и сделать это можно вручную через настройки Chrome. Для этого следует зайти в настройки, потом перейти в Справку, и там выбрать о Google Chrome.

Важное обновление исправляет уязвимость, которую активно использовали хакеры.

Для macOS и Linux обновление вышло под номером 104.0.5112.101, для операционной системы Windows — 104.0.5112.102/101. В этих апдейтах исправлена уязвимость CVE-2022-2856 нулевого дня.

«Дыру» в браузере обнаружили Эшли Шен и Кристиан Реселл из группы анализа угроз в Google. Через существующую уязвимость у хакеров открыта возможность вредоносным сайтам выполнять произвольный код на компьютере.