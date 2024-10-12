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Google приостановила обновление Pixel Watch из-за серьезного сбоя

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Обновление Wear OS 5 для оригинальных Pixel Watch и Pixel Watch 2 временно отменено после того, как у некоторых пользователей возникли проблемы с зависанием устройств. Google поделилась информацией о текущей ситуации.

Хотя большинство владельцев успешно обновили свои часы, некоторые столкнулись с черным экраном. Для исправления этой проблемы пользователям нужно будет сбросить устройство до заводских настроек через Fastboot, что удалит все данные и потребует повторной настройки. Резервные копии могут помочь уменьшить потери.

В четверг Google сообщила, что приостановила обновление 26 сентября, всего через два дня после его выпуска. Компания подтвердила наличие проблемы и предоставила ссылки на статьи поддержки.

Google планирует возобновить выпуск Wear OS 5 для этих моделей в конце года, как только будут устранены все ошибки. Этот срок оказался дольше, чем ожидалось, и компания активно работает над решением проблемы.

Тем не менее многие новые функции доступны для Pixel Watch через обновления приложений из Play Store.

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