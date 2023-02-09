Google презентовала первую бета-версию ОС Android 14 для смартфонов Pixel

Google пока предлагает установить первую тестовую сборку на свои фирменные смартфоны серии Pixel.Сегодня была представлена Android 14 Developer Preview 1, которая уже доступна для скачивания и установки на смартфоны Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 5a, Pixel 5, Pixel 4a 5G и Pixel 4a.

Также бета-версию Android 14 можно будет опробовать в эмуляторе Android в Android Studio.

В дальнейшем программа тестирования будет расширена на смартфоны других производителей, а к лету уже должны открыть сборки и для пользователей.

Последняя сборка Android 14 должна выйти в июле, до этого в операционную систему будут постоянно вносить изменения, а в августе обещают выпустить финальную версию операционной системы.