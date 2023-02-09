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Google презентовала первую бета-версию ОС Android 14 для смартфонов Pixel

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Google пока предлагает установить первую тестовую сборку на свои фирменные смартфоны серии Pixel.Сегодня была представлена Android 14 Developer Preview 1, которая уже доступна для скачивания и установки на смартфоны Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 5a, Pixel 5, Pixel 4a 5G и Pixel 4a.

Также бета-версию Android 14 можно будет опробовать в эмуляторе Android в Android Studio.

В дальнейшем программа тестирования будет расширена на смартфоны других производителей, а к лету уже должны открыть сборки и для пользователей.

Последняя сборка Android 14 должна выйти в июле, до этого в операционную систему будут постоянно вносить изменения, а в августе обещают выпустить финальную версию операционной системы.

Android 14
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