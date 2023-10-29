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Google превратит наушники в монитор сердечного ритма

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В своих исследованиях Google обратила внимание на перспективную технологию аудиоплетизмографии (АPG), позволяющую отслеживать сердечный ритм с помощью программного обеспечения в шумоподавляющих наушниках.

Суть АPG заключается в использовании ультразвукового сигнала, проходящего через динамики наушников и отражающегося от них. Это позволяет определять частоту сердечных сокращений даже при прослушивании музыки.

По мнению компании, слуховой проход является оптимальным местом для мониторинга здоровья. В нём проходит богатая сосудами ушная артерия.

Тестирование метода на 153 добровольцах подтвердило его стабильную точность независимо от тонов кожи и размера слухового прохода.

В отличие от традиционных датчиков, АPG не требует дополнительного оборудования. Это делает её перспективной для интеграции в носимую электронику будущего для мониторинга здоровья.

Таким образом, Google выявила потенциал новой технологии для неинвазивного контроля сердечного ритма через шумоподавляющие наушники.

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