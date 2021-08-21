Google прекратила выпуск Pixel 5 и Pixel 4a 5G в США

Ранее на этой неделе Google запустила Pixel 5a 5G исключительно для двух рынков, а именно для США и Японии. Через несколько дней после этого компания подтвердила, что прекратила выпуск прошлогодних Pixel 5 и Pixel 4a 5G на своем внутреннем рынке.

Согласно отчету The Verge, представитель Google сообщил, что поисковый гигант прекратил выпуск Pixel 5 и Pixel 4a 5G в США. Телефоны будут распроданы в ближайшие недели, однако они могут быть доступны через некоторых партнеров.

С другой стороны, фирма ничего не сказала о Pixel 4a. Это говорит о том, что устройство будет продаваться вместе с недавно представленным Pixel 5a 5G.

Прекращение производства Pixel 5 и Pixel 4a 5G имеет смысл. Потому что последний Pixel 5a 5G идентичен этим телефонам. Единственное, чего не хватает в новой модели, — это беспроводной зарядки.

При этом компания Google также собирается выпустить серию Pixel 6 на базе собственного чипсета Tensor этой осенью. Было подтверждено, что в линейку войдут две модели, а именно Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Помимо обновленного дизайна и нового кремния, они также представят несколько огромных сенсоров камеры.

К сожалению, как и Pixel 5a 5G, доступность серии Pixel 6 ограничена некоторыми регионами. Следовательно, покупателям, возможно, придется немного подождать, пока в их странах появятся смартфоны Pixel. Последними широко доступными телефонами Pixel были Pixel 3A и Pixel 3A XL.

Источник — Astera.