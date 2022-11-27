Google предупредила пользователей популярных Android-смартфонов о 5 опасных уязвимостях

Все уязвимости были обнаружены еще летом, с того времени была выпущена заплатка уязвимостей, но популярные производители смартфонов до сих пор ее не устранили на устройствах.

Project Zero, входящая в американскую компанию Google, рассказала про пять уязвимостей на Android-смартфонах.

Специалисты безопасности Project Zero их обнаружили в 2022 году, после они передали все данные компании ARM, которая и выпустила патчи для разработчиков и производителей.

Это было сделано летом, но производители Pixel, Samsung, Xiaomi, Oppo и другие так и не выпустили обновление безопасности, которые решили бы проблему уязвимостей.

В сообщении Project Zero написано:

«Одна из этих уязвимостей приводит к повреждению памяти ядра, вторая — к открытию доступа к адресам физической памяти, а остальные три позволяют вносить изменения в физические страницы виртуальной памяти. Это приводит к тому, что злоумышленник может читать и записывать данные на устройствах».