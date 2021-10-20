Google представляет новые флагманские смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro по цене 599 и 899 долларов

Вчера Google анонсировала свои новейшие флагманские смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Два новых устройства уже получили положительные отзывы благодаря высококлассному набору функций, доступному по доступной цене.

Pixel 6 и Pixel 6 Pro по цене 599 и 899 долларов соответственно — это первые смартфоны Google, оснащенные системой на кристалле Google Tensor, разработанной Google. Apple уже давно использует мобильные чипы, которые разрабатывает самостоятельно, и решение Google разработать собственные чипы Tensor позволит лучше интегрировать аппаратное и программное обеспечение.

Pixel 6 оснащен 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, а Pixel 6 Pro оснащен более крупным 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с изогнутыми краями и частотой обновления 120 Гц.

Как мы видели на фотографиях перед запуском новых смартфонов, Pixel 6 и Pixel 6 Pro имеют уникальный цельный внешний вид с панелью задней камеры и дисплеем от края до края с вырезом для передней камеры.

Согласно Google, матовая черная панель камеры предназначена для обеспечения «чистого, симметричного» дизайна. Устройства Pixel 6 доступны в нескольких цветах, каждый с двухцветным дизайном.

И Pixel 6, и Pixel 6 Pro имеют улучшенную 50-мегапиксельную широкоугольную камеру, которая пропускает на 150 процентов больше света, и оба также оснащены 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Pixel 6 Pro оснащен дополнительным 48-мегапиксельным телеобъективом, который поддерживает 4-кратный оптический зум и «Super Res Zoom» до 20-кратного.

Google также представил новые функции камеры, такие как Magic Eraser, который удаляет нежелательные объекты с изображения. Есть режим движения с панорамированием и длительной выдержкой, а также добавление Real Tone, призванное сделать фотографии более реалистичными. Google консультировался с фотографами, кинематографистами и колористами, чтобы улучшить свои функции автоматического улучшения.

Есть различия между фронтальной камерой двух моделей. Pixel 6 имеет 8-мегапиксельный фронтальный объектив, а Pixel 6 Pro — улучшенный 11,1-мегапиксельный объектив с более широким полем обзора.

Чип Tensor позволяет усовершенствовать искусственный интеллект, поскольку новые смартфоны предлагают улучшенные модели распознавания речи и понимания языка. С помощью Live Translate пользователи Pixel 6 могут отправлять сообщения людям на разных языках с поддержкой английского, французского, немецкого, итальянского и японского языков. Apple добавила приложение Translate для такого рода переводов, но версия Google работает прямо в приложении для обмена сообщениями.

Оба смартфона поддерживают 5G с доступной скоростью mmWave, а Pixel 6 Pro также включает сверхширокополосный чип для лучшего позиционирования в помещении. Pro также имеет 12 ГБ оперативной памяти по сравнению с 8 ГБ в Pixel 6 и поддерживает до 512 ГБ памяти.

Pixel 6 и Pixel 6 Pro работают под управлением Android 12, последней версии операционной системы Android. Google также представила новый Pixel Pass, который объединяет несколько сервисов Google вместе по цене от 45 долларов (Pixel 6) до 55 долларов (Pixel 6 Pro) в месяц, аналогично предложению Apple One . Pixel Pass включает YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google One с облачным хранилищем 200 ГБ, Google Play Pass для игр и покрытие Preferred Care для устройств.