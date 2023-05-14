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Google представила суперкомпьютер A3 на базе GPU Nvidia H100

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Google представила новый суперкомпьтер, который будет использоваться клиентами, а не самой компанией.
Новая модель суперкомпьютера А3 основана на ускорителях Nvidia H100, причем системы получили специальные интерфейсы со скоростью 200 Гбит/с и алгоритмы работы, которые позволили обеспечить до 10 раз большую пропускную способность.

Такой прирост сравнивается с прошлым поколение суперкопьюетеров компании для коммерческой эксплуатации.

Google уверяет, что новая платформа получила производительность в 26 экзафлопс.

Один кластер суперкомпьютеров состоит из восьми GPU H100, процессора Intel Xeon Sapphire Rapids и 2 ТБ оперативной памяти DDR5-4800.

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