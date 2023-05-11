Google представила первый складной смартфон Pixel Fold по цене 1799 долларов

Официально представлен первый раскладной смартфон от компании Google, модель под названием Pixel Fold поступит в продажу в чёрном и светло-коричневом цветах по цене 1799 долларов.

Google Pixel Fold был рассекречен еще до официальной презентации, на официальных рендерах смартфон был продемонстрирован только внешне, 10 мая были озвучены всего его технические характеристики и особенности.

Как и ожидалось, в новинке оказались очень широкие рамки, а вес аппарата оказался очень большим среди подобных устройств других производителей.

Масса Pixel Fold составляет 283 г, размеры смартфона в разложенном состоянии 139,7х158,7х5,8 мм, при этом аппарат получил 7,6-дюймовый внутренний дисплей с разрешением 2208х1840 пикселей, и 5,8-дюймовый внешний, его разрешение составляет 2092х1080 точек. Используются OLED экраны с частотой обновления 120 Гц и высокой яркостью.



В основе «раскладушки» лежит фирменный процессор Tensor G2, который дополнили 12 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем на 256 или 512 ГБ.

Камеры для Pixel Fold позаимствовали у Pixel 7 Pro. Набор датчиков состоит из 48 Мп сенсора оптического формата ½ дюйма, сверхширокоугольного 10,8 Мп и телекамеры с матрицей на 10,8 Мп. Фронтальный модуль на 9,5 Мп, внутренний получил сенсор на 8 Мп.



Встроенной аккумулятор на 4821 мАч поддерживает быструю зарядку, но с максимальной мощностью 30 Вт. Аппарат также можно заряжать через беспроводную зарядку.

Pixel Fold получил несколько особенностей, которые обычно используются в раскладных смартфонах, среди них работа с двумя приложениями на большом экране и обмен файлами простым перетаскиванием.