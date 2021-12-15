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Google представила ОС Android 12 Go Edition для бюджетных смартфонов

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Новая версия операционной системы появится на смартфонах, выпущенных в следующем году.

Какие конкретно аппараты будут работать под управлением этой ОС, а также когда они появятся, пока не сообщается.

Google представила ОС Android 12 Go Edition, предназначенную для бюджетных смартфонов, оснащенных малопроизводительным «железом».

По заявлению разработчика, новая версия ОС будет увеличивать скорость работы устройств на 30% в сравнении с моделями, работающими под управлением Android 11 Go Edition.

Кроме этого, в компании обещают более плавные анимации и улучшенную энергоэффективность.

В ОС обновилось и приложение Files Go, которое теперь позволит восстановить файлы в течение 30 дней. Еще в системе улучшили безопасность и конфиденциальность.

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