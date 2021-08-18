Американская компания Google провела презентацию смартфона Pixel 5a, который имеет поддержку сетей пятого поколения и является преемником модели Pixel 4a 5G.

Смартфон имеет защиту по стандарту IP67 и получил цельный алюминиевый корпус. Экран новинки диагональю 6,34 дюйма.

Разрешение OLED-дисплея составляет 2400×1080 точек, а частота обновления 60 Гц.

Фронтальная камера получил модуль на 8 Мп, а основная камера оснащена датчиками на 12 и 16 Мп, как у предшественника.

Процессор установлен Snapdragon 765G, дополненный 6 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти. За автономную работу аппарата будет отвечать увеличенной емкости батарея, которая теперь имеет емкость 4680 мАч. Она поддерживает 18-ватную проводную зарядку.

Работает смартфон под управлением Android 11. В США и Японии Pixel 5a уже доступен для заказа по цене 449 долларов. Поставки устройства запланированы на 26 августа.