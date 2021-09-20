Google представила новый Material You для Документов, Таблиц и Презентаций Google

По мере приближения выпуска Android 12 Google распространяет свой новый язык дизайна Material You на все уголки своего программного обеспечения. По состоянию на эти выходные это включает версию Google Документов для Android и связанные с ней инструменты для работы с таблицами и презентациями. Мы видим, что поэтапное развертывание происходит из разных источников и консультантов.

Визуальные изменения, возможно, менее заметны в этих управляемых данными приложениях, чем в более непосредственно интерактивных приложениях, таких как Телефон или Часы . Но даже в этом случае вы можете увидеть сдвиг в сторону более округлых элементов и нежных пастельных оттенков. Например, основная панель поиска теперь представляет собой полностью закругленный овал, а кнопка «добавить документ» в правом нижнем углу заменяет разноцветный значок плюса Google плоским плюсом. Теперь круг превратился в белку.

Большинство пользователей Android, использующих бета-версию 12, должны увидеть эти изменения, но некоторые другие приложения, предназначенные для вас , также были выпущены для более старых версий Android. Пока что мы видим только базовые светлые и темные темы, а не сногсшибательные динамические системные темы, которые являются таким захватывающим дополнением к Android 12. Предположительно, они будут активированы, когда мы получим стабильную версию.