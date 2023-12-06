Google представила мощнейшую нейросеть Gemini — конкурента ChatGPT

Google объявила о запуске своей новой системы искусственного интеллекта под названием Gemini. Генеральный директор Google, Сундар Пичаи, представил Gemini 1.0 как самую мощную и универсальную ИИ-модель компании. Основная особенность Gemini заключается в его мультимодальности, то есть способности обрабатывать и комбинировать различные типы информации, такие как текст, код, аудио, изображения и видео.

Одним из ключевых достижений Gemini является его способность извлекать информацию из большого количества документов, путем чтения, фильтрации и понимания. Это может принести значительный прорыв в различных областях, от науки до финансов. Модель обучена распознавать и понимать текст, изображения, аудио и другие типы данных одновременно, что позволяет ей более точно и полно отвечать на сложные вопросы.

Gemini также способен понимать и генерировать код на различных языках программирования, включая Python, Java, C++ и Go. Он разработан таким образом, чтобы эффективно работать на различных типах оборудования, от центров обработки данных до мобильных устройств.

В рамках продуктов Google уже начали использовать Gemini. Например, чат-бот с именем Bard получил усовершенствованную версию Gemini Pro, что позволяет ему более сложно рассуждать, планировать и понимать пользовательские запросы. Ожидается, что поддержка Gemini будет расширяться на другие сервисы Google, включая Поиск, Рекламу и браузер Chrome.

Также сообщается, что смартфон Google Pixel 8 Pro будет первым мобильным устройством, поддерживающим технологию Gemini Nano. Это позволит пользователям применять преимущества Gemini прямо на своих мобильных устройствах.