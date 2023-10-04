Google представила флагманские смартфоны Pixel 8 Pro и Pixel 8

Компания Google представила смартфоны Pixel 8 с рядом интересных функций.

Одной из главных особенностей стал более естественный «умный автоответчик». Благодаря обновленному процессору Tensor он звучит реалистичнее. Камера флагманской модели Pixel 8 Pro получила статус «самой мощной системы» благодаря техническим характеристикам. Среди важных обновления стала функция «Magic Editor», позволяющая редактировать лица на фото с помощью ИИ с одного нажатия.

Хотя дизайн практически не изменился, аппараты получили ряд современных технологий, среди них Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 7. Стоимость Pixel 8 начинается от $700, модели Pixel 8 Pro — от $1000.