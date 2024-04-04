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Google предложит новую панель управления громкостью в Android 15

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В бета-версии Android 15 Developer Preview 2, компания Google полностью переработала панель управления громкостью.

Google предложит новую панель управления громкостью в Android 15

Несмотря на то, что дизайн этой панели оставался неизменным с Android 9 и не претерпевал изменений даже после появления нового дизайна Material You от Google в Android 12, в Android 15 панель получит новый внешний вид и функциональные улучшения, которые сделают ее более удобной в использовании.

Новая панель громкости будет содержать пять ползунков для регулировки громкости разных аудиоисточников, включая звонки, мультимедиа, уведомления, звонки и будильник.

Для повышения удобства пользовательского взаимодействия толщина ползунков будет увеличена. Кнопка, расположенная рядом с ползунком громкости для мультимедиа, будет использоваться для развертывания и сворачивания панели, а при воспроизведении аудиофайлов панель будет автоматически сворачиваться, чтобы не мешать отображению контента.

Кроме того, в новой версии Android будет отсутствовать раздел «звук и вибрация», который будет заменен ярлыком вывода мультимедиа. Этот ярлык будет показывать пользователю, какое аудиоустройство активно в данный момент. Кроме того, в Android 15 могут появиться новые анимации, а также функции управления пространственным звуком и контроля шума.

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