Google позволит пользователям Android отказаться от отслеживания в 2021 году

Пользователи Android в конце этого года будут иметь возможность отказаться от отслеживания приложений на устройствах Android, что ограничит возможность доступа приложений к их уникальному рекламному идентификатору, сообщил Google в обновлении страницы поддержки.

Новое изменение похоже на недавно запущенную Apple ATT или структуру прозрачности отслеживания приложений; однако оно отличается прямой реализацией. В iOS 14.5 или новее, когда пользователи впервые открывают приложение, отображается запрос с опциями «Попросить приложение не отслеживать» или «Разрешить». Согласно Google, пользователи не будут видеть всплывающее окно для каждого приложения, и у них не будет детального контроля над возможностью каждого отдельного приложения получить доступ к их IDFA. Вместо этого, согласно документу поддержки, новый переключатель в настройках Android позволит пользователям полностью отказаться от отслеживания для всех приложений.

В рамках обновления сервисов Google Play в конце 2021 года рекламный идентификатор будет удален, когда пользователь откажется от персонализации с использованием рекламного идентификатора в настройках Android. Любые попытки доступа к идентификатору будут получать строку нулей вместо идентификатора.

Google заявляет, что новое изменение, которое появится как часть обновления его сервисов Google Play, будет внедряться поэтапно, начиная с конца этого года, и «распространится на приложения, работающие на устройствах, поддерживающих Google Play, в начале 2022 года».