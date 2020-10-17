Google позволит искать музыку, просто напевая или насвистывая

На мероприятии Google Search On было объявлено об обновлении, новой функции под названием «Hum to Search», и она доступна с 16.10.2020.

Он позволяет вам искать музыкальное произведение, в котором нет текста или текст которого вы не можете вспомнить.

Чтобы попробовать это самостоятельно, войдите в приложение Google Search на своем телефоне и нажмите значок микрофона. Спросите Google: «Что это за песня?», А затем насвистывайте, напевайте или подпевайте.

Если вы используете Google Assistant, вы можете просто спросить свой телефон: «Окей, Google, что это за песня?».

Затем Google дает вам от 10 до 15 секунд, чтобы спеть, напевать или насвистывать мелодию, после чего он представляет вам выбор возможных совпадений, начиная с того, что он считает наиболее вероятным.

По словам технического гиганта, эта функция должна работать, даже если пользователь глухой. Так что вам даже не нужно слишком беспокоиться о своей интонации …

«Легко объяснить это тем, что мелодия песни похожа на ее отпечаток пальца: каждая из них имеет свою уникальную индивидуальность», — говорится в сообщении в блоге Google.

«Мы создали модели машинного обучения, которые могут сопоставить ваше гудение, свист или пение с нужным« отпечатком пальца ».

«Когда вы напеваете мелодию в поиске, наши модели машинного обучения преобразуют звук в последовательность на основе чисел, представляющую мелодию песни, модели обучаются определять песни на основе различных источников, в том числе людей, поющих, свистящих или напевающих. как студийные записи.

«Алгоритмы также убирают все другие детали, такие как аккомпанирующие инструменты, тембр и тон голоса. Что у нас осталось, так это порядковый номер песни или отпечаток пальца ».