Google позволила легко переносить фото из Google Photos в iCloud Photos

Компания Google выпустила новый инструмент, который позволяет легко переносить фотографии и видео из Google Photos в iCloud Photos.

Это значительно упрощает процесс перемещения данных между этими двумя популярными сервисами и дает пользователям больше гибкости и свободы выбора.

Интересно отметить, что Apple уже представила аналогичный инструмент для перехода с iCloud Photos на Google Photos три года назад.

Тем не менее Google только сейчас выпустила свою версию, демонстрируя свою позицию в этой области и стремление удовлетворить потребности своих пользователей.

Эти инструменты для переноса данных были разработаны в рамках инициативы по обмену данными, которая направлена на обеспечение удобства клиентов и позволяет им свободно перемещать свои фотографии и видео между различными сервисами в зависимости от их предпочтений.

Используя инструмент Google, пользователи могут создавать копии своих фотографий и видео для использования в iCloud Photos. Оригинальные файлы остаются в их аккаунте Google Photos, если они не удаляют их вручную.

Важно отметить, что на данный момент опции iCloud Photos еще не появились в списке инструментов, поэтому новая функция может быть недоступна для некоторых пользователей.