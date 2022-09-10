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Google повысила минимально необходимый объём ОЗУ для запуска Android 13

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Американская компания внесла изменения в требования к устройствам, которые будут работать на базе Android 13.

Последний раз изменения были в 2020 году и вот теперь Google повысила минимально необходимый объём ОЗУ для запуска Android 13.

На этот раз показатель необходимой оперативной памяти в гаджетах увеличили в два раза.

Иными словами, планшеты и смартфоны, на которых устанавливают новую операционную систему Android 13, должны иметь более 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти.

Стоит отметить, что в современных смартфонах чаще всего устанавливают 4 или 6 ГБ ОЗУ.

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