В американской компании постоянно изучают статистику, в которой указано, сколько пользователей ощущают, что почти все их действия отслеживаются.

Приводя результаты исследования компании Pew Research Center, в Google сообщили, что 81% пользователей считают, что потенциальные риски от сбора информации превышают положительные стороны.

При этом 72% пользователей заявили, что чувствуют, как все их действия отслеживают. В связи с этим, в Google решили взять курс на конфиденциальность.

Google пообещала усложнить компаниями отслеживание всех пользователей в рекламных целях, а для этого будет прекращена поддержка сторонних cookie-файлов.

Именно из-за этого компания станет сложнее отслеживать действия пользователей, чтобы предлагать им рекламу.

При этом отмечается, что никаких новых возможностей для отслеживания действий пользователей компания вводить не станет.