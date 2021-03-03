Google пообещала усложнить компаниями отслеживание всех пользователей в рекламных целях03.03.2021 21:20
В американской компании постоянно изучают статистику, в которой указано, сколько пользователей ощущают, что почти все их действия отслеживаются.
Приводя результаты исследования компании Pew Research Center, в Google сообщили, что 81% пользователей считают, что потенциальные риски от сбора информации превышают положительные стороны.
При этом 72% пользователей заявили, что чувствуют, как все их действия отслеживают. В связи с этим, в Google решили взять курс на конфиденциальность.
Google пообещала усложнить компаниями отслеживание всех пользователей в рекламных целях, а для этого будет прекращена поддержка сторонних cookie-файлов.
Именно из-за этого компания станет сложнее отслеживать действия пользователей, чтобы предлагать им рекламу.
При этом отмечается, что никаких новых возможностей для отслеживания действий пользователей компания вводить не станет.
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