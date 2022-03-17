Google покупает стартап Micro LED Raxium и хочет производить дисплеи с дополненной реальностью

Google подливает масла в огонь дополненной реальности, горящий внутри компании. The Information сообщает, что Google заключил сделку о покупке Raxium , «пятилетнего стартапа, который разрабатывает крошечные светодиоды для дисплеев, используемых в устройствах дополненной и смешанной реальности».

Raxium не выпустила коммерческий продукт, но его работа вращается вокруг микросветодиодов, которые могут создавать крошечные дисплеи, необходимые для устройств дополненной реальности. Сегодня почти все покупают свои OLED-дисплеи у Samsung, но ожидается, что микро-светодиоды станут следующей большой продукцией, и на этом рынке пока нет явного победителя. Apple уже некоторое время инвестирует в эту технологию и в 2014 году купила стартап Micro LED, а Meta сотрудничает с компанией Plessey в области технологии Micro LED. Джаггернаут Samsung также проявляет интерес к рынку и уже продает телевизоры Micro LED.

Последняя волна разработки дополненной реальности Google включает в себя списки вакансий для « ОС дополненной реальности », которая обещает охватить «миллиарды» людей, и гарнитуры дополненной реальности « Project Iris ». Аппаратное подразделение также купило компанию North , которая производила очки дополненной реальности, которые на самом деле выглядели нормально. Предполагается, что гарнитура Project Iris должна выйти в 2024 году.