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Google показала новые смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro с Android 13

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Интерес к новым смартфонам компания подогрела в рамках мероприятия Google I/O, где аппараты показали на слайдах.

Модели Pixel 7 и Pixel 7 Pro станут первым на рынке, которые получат новую версию Android 13. Их полноценная премьера состоится только осенью, но уже сейчас компания решила подогреть к ним интерес.

В целом устройства будут иметь дизайн схожий с предшественниками. У младшей версии будет одна камера на задней панели. Предполагается, что это будет перископный датчик.

Что касается технических характеристик, то ожидается, что работать смартфоны будут на базе процессора Tensor второго поколения.

Из официальных данных известно, что Pixel 7 выйдет на рынок в белом, желтом и черном цветах, а для Pixel 7 помимо черного и белого предложат еще и зеленый вариант.

Google показала новые смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro с Android 13 Google показала новые смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro с Android 13 Google показала новые смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro с Android 13

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