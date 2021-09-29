Google показала, как сделать домашний экран iPhone 13 похожим на Android

В то время как другие издания заняты тестированием и изучением новой серии iPhone 13 , чтобы поделиться первыми впечатлениями, официальный блог Google The Keyword опубликовал рекомендации о том, как сделать новый iPhone Android, по крайней мере, на первый взгляд.
Правильно, в сообщении под названием «Добавьте лучшее от Google на свой iPhone 13 » Google дает советы о том, как «персонализировать свой домашний экран», «установить Chrome в качестве браузера по умолчанию для использования полезных функций Google» и даже о том, как «Организуйте свои любимые приложения Google с помощью умных стеков».
Этот пост в основном представляет собой руководство по настройке вашего iPhone под Android.
Apple открыла шлюзы с виджетами на главном экране в последних версиях iOS, и теперь Google пользуется такими советами:
Если вы предпочитаете, чтобы на главном экране не было отвлекающих факторов (за исключением, конечно, фотографий вашей собаки), попробуйте Smart Stacks. Умный набор виджетов Google поможет вам еще лучше организовать свой главный экран и держать ваши любимые приложения Google наготове.
Интеллектуальные стеки позволяют размещать виджеты одинакового размера друг над другом. Просто перетащите виджеты одинакового размера, как вы делаете это с приложениями, чтобы создать папку.