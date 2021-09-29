Google показала, как сделать домашний экран iPhone 13 похожим на Android

В то время как другие издания заняты тестированием и изучением новой серии iPhone 13 , чтобы поделиться первыми впечатлениями, официальный блог Google The Keyword опубликовал рекомендации о том, как сделать новый iPhone Android, по крайней мере, на первый взгляд.

Правильно, в сообщении под названием «Добавьте лучшее от Google на свой iPhone 13 » Google дает советы о том, как «персонализировать свой домашний экран», «установить Chrome в качестве браузера по умолчанию для использования полезных функций Google» и даже о том, как «Организуйте свои любимые приложения Google с помощью умных стеков».

Этот пост в основном представляет собой руководство по настройке вашего iPhone под Android.

Apple открыла шлюзы с виджетами на главном экране в последних версиях iOS, и теперь Google пользуется такими советами: