Google показал на видео новые смартфоны Pixel 8 Pro и Pixel 8

Google представила изображения новых устройств — флагманского Pixel 8 Pro и стандартной версии Pixel 8, за почти месяц до официальной презентации, намеченной на 4 октября в Нью-Йорке. На официальных ресурсах размещены фотографии и видео, позволяющие представить внешний вид устройств. В ассортименте представлены «фарфоровый» 8 Pro и розовый Pixel 8.

Сравнив видео, можно заметить, что размер Pixel 8 значительно меньше Pixel 8 Pro. По данным The Verge, флагманский смартфон сохранит размер дисплея 6,7 дюйма, а Pixel 8, возможно, получит более компактный дисплей 6,17 дюйма (по сравнению с 6,3 дюйма у Pixel 7). Таким образом, Google предлагает вариант для предпочитающих более компактные телефоны.

В дополнение к новым смартфонам, Google представила часы Pixel Watch 2, внешне схожие с предшественником и оснащенные белым ремешком, как у Pixel 8 Pro. Хотя подробности о новых функциях Pixel Watch 2 не раскрываются, в компании отмечают, что часы можно связать с телефоном Pixel, что предоставит дополнительные персонализированные функции, обеспечит безопасность и предоставит информацию о состоянии здоровья. Устройство также представлено в коротком тизере, анонсирующем дату предстоящей официальной презентации.

Ранее Google запустила рекламные ролики, где сравнивала свои смартфоны Pixel с iPhone, подчеркивая преимущества последних. Ролики доступны на официальном YouTube-канале Google. Например, в одном из них аппарат Apple выражает разочарование отсутствием астрофотографии и 30-кратного зума, в то время как Pixel может предоставить эти функции. В другом iPhone внезапно разряжается, и ему помогает Pixel с его реверсивной беспроводной зарядкой. В третьем клипе iPhone теряет сознание и не может вспомнить текущий год и статус разработки летающих автомобилей.