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Google поделился дополнительной информацией о метках конфиденциальности Play Store

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Ранее в этом году Google объявила о планах пойти по стопам Apple и в следующем году развернуть ярлыки конфиденциальности для приложений в Play Store. Новые ярлыки, очень похожие на ярлыки Apple App Privacy, будут информировать пользователей о том, какие данные о них собирает приложение, что позволит им принять более обоснованное решение о загрузке того или иного приложения.

Google поделился дополнительной информацией о метках конфиденциальности Play Store

Google поделился дополнительной информацией о предстоящем «разделе безопасности» в Play Store. В своем сообщении в блоге вице-президент Android по безопасности и конфиденциальности Сюзанна Фрей изложила график компании, когда разработчикам потребуется принять новые ярлыки. Разработчики Android смогут начать добавлять информацию о конфиденциальности своего приложения в октябре 2021 года, а это потребуется к апрелю 2022 года. Этикетки будут запущены в первом квартале следующего года.

Источник — Astera.

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