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Google Play закрывает монетизацию разработчикам из России

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Российские разработчики больше не будут получать деньги от продаж своих приложений в Google Play по всему миру. Также пользователи не смогут совершать покупки и продлевать подписки в этих приложениях.

Google объявила об этих ограничениях в новой рассылке, и они вступят в силу 26 декабря. С этого дня компания прекратит обрабатывать платежи для разработчиков из России, что означает, что оплата в российских приложениях не будет доступна везде, включая подписки через Google Play.

Ограничения коснутся только тех, у кого банковский счёт открыт в России. Последняя выплата доходов состоится 15 января.

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