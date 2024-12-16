Google Play закрывает монетизацию разработчикам из России

Российские разработчики больше не будут получать деньги от продаж своих приложений в Google Play по всему миру. Также пользователи не смогут совершать покупки и продлевать подписки в этих приложениях.

Google объявила об этих ограничениях в новой рассылке, и они вступят в силу 26 декабря. С этого дня компания прекратит обрабатывать платежи для разработчиков из России, что означает, что оплата в российских приложениях не будет доступна везде, включая подписки через Google Play.

Ограничения коснутся только тех, у кого банковский счёт открыт в России. Последняя выплата доходов состоится 15 января.