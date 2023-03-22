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Google Play научился синхронизировать приложения сразу на двух смартфонах

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Google реализовала очень полезную функцию, теперь владельцы нескольких Android-смартфонов могут сразу устанавливать одно приложение сразу на все девайсы.
Новую функцию реализовали в Google Play, через нее можно проводить синхронизацию сразу на нескольких аппаратах пользователя, но только если они подключены к одному аккаунту.

Нововведение также работает и на смарт-часах под управлением WearOS.

Для использования новой функции нужно перейти в настройки магазина приложений, выбрать пункт «Управление приложениями и устройствами» и в нем поставить включить «Синхронизировать приложения с устройствами».

Стоит отметить, что первая установка будет происходить автоматически на всех устройствах, а вот обновлять программы придется отдельно на каждом аппарате.

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