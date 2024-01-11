Google Play нашел опасным российское приложение 2ГИС

Недавно интернет-пользователи стали сообщать о том, что магазин приложений Google Play определяет приложение «2ГИС» как вредоносное.

Однако пресс-служба «2ГИС» уверяет, что такие сообщения не соответствуют действительности, пишет «ТАСС«. Они объясняют, что приложение абсолютно безопасно и надежно, и временно недоступно в Google Play с мая 2023 года.

В сообщениях, которые получили пользователи от системы защиты Google Play, говорится о том, что «2ГИС» пытается получить доступ к персональным данным, таким как SMS, фотографии, аудиозаписи и журнал звонков. Это вызвало массовые жалобы пользователей.

«2ГИС» утверждает, что такие уведомления связаны с правилами Google и распространяются на все приложения, которые временно недоступны в Google Play. Они подчеркивают, что их приложение не представляет угрозы и является безопасным.

Компания объясняет, что доступ к микрофону и звонкам необходим для того, чтобы пользователи могли использовать голосовой поиск и совершать звонки прямо из приложения.

Доступ к SMS необходим для автоматического ввода кода, который отправляется пользователю при регистрации в приложении.