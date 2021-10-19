Google планирует выпустить 7 млн экземпляров серии Pixel 6

Google собирается представить свои Pixel 6 и Pixel 6 Pro сегодня, и похоже, что калифорнийская компания много использует флагманские телефоны.
Отчет Nikkei Asia показывает, что Google попросила своих поставщиков произвести более 7 миллионов смартфонов серии Pixel 6. Было заявлено, что это примерно вдвое превышает показатель продаж в 3,7 миллиона по сравнению с прошлым годом.
Цель заключается в том, что Google планирует продавать точное количество устройств по сравнению с прошлым годом — портфель 2020 года включал Pixel 4a , Pixel 4a 5G и Pixel 5, а модельный ряд 2021 года — Pixel 5a , Pixel 6 и Pixel 6 Pro. .
Источники Nikkei утверждают, что Google планирует выпустить 5 миллионов устройств Pixel 5a, что в общей сложности составляет колоссальные 12 миллионов. Конечно, эта цифра далека от цели Samsung по производству 20 миллионов смартфонов серии Galaxy S22 , но это все равно начало или индикатор того, что нас ждет впереди.
Однако цифра 5 миллионов Pixel 5a немного неоднозначна. Это связано с тем, что устройство было запущено только в Соединенных Штатах и Японии, из-за чего неясно, относится ли запрос к поставщикам только для двух стран или планирует ли Google продавать телефон в других странах.
В любом случае, если надежды Google оправдаются, вполне вероятно, что компания украдет долю рынка у таких компаний, как Apple и Samsung, по крайней мере, в США. В конце концов, модели Pixel 6 готовы получить четыре года обновлений ОС и пять лет исправлений безопасности, что ставит их прямо перед Samsung и Apple с точки зрения поддержки программного обеспечения.
Google, по-видимому, также работает над новым Chromebook под кодовым названием Halvor, который станет преемником Pixelbook Go и, как говорят, появится где-то в 2021 году.