Google планирует выпустить 7 млн экземпляров серии Pixel 6

Google собирается представить свои Pixel 6 и Pixel 6 Pro сегодня, и похоже, что калифорнийская компания много использует флагманские телефоны.

Отчет Nikkei Asia показывает, что Google попросила своих поставщиков произвести более 7 миллионов смартфонов серии Pixel 6. Было заявлено, что это примерно вдвое превышает показатель продаж в 3,7 миллиона по сравнению с прошлым годом.

Цель заключается в том, что Google планирует продавать точное количество устройств по сравнению с прошлым годом — портфель 2020 года включал Pixel 4a , Pixel 4a 5G и Pixel 5, а модельный ряд 2021 года — Pixel 5a , Pixel 6 и Pixel 6 Pro. .