Google планирует 4 октября выпустить обновление стабильной версии Android 12

Google работает над последней мобильной операционной системой Android 12, и на прошлой неделе технический гигант выпустил пятую и последнюю бета-версию новой ОС, что означает, что стабильная версия должна быть выпущена через несколько недель.

В то время как гигантский поисковик не показали точную дату запуска версии стабильной операционной системы Android 12, новый отчет из XDA-разработчики утверждают , что Android 12 может быть официально выпущен для Pixel смартфонов 4 октября.

Ожидается, что Google опубликует исходный код операционной системы Android 12 4 октября в проекте Android Open Source Project (AOSP) Gerrit. Если Google будет придерживаться своих традиций, последняя версия Android должна быть выпущена на смартфоны собственной серии Pixel в тот же день.

Обратите внимание, что это предварительная дата запуска Android 12, и она может быть изменена, поскольку Google официально не объявила об этом. Судя по истории, Google немного опоздает с выпуском стабильной сборки операционной системы Android. Вполне вероятно, что на график разработки повлияла пандемия COVID-19.

Задержка может быть связана с тем, что Google хочет убедиться, что все работает правильно, и тратит больше времени на тестирование. В отличие от предыдущих обновлений, это идет со значительными обновлениями и несколькими новыми дополнениями, включая обновленный пользовательский интерфейс и больше ориентированных на безопасность функций, контролирующих конфиденциальность пользователей.

Бета-версия Android 12 уже доступна для собственной линейки Google Pixel и ряда других смартфонов таких брендов, как Xiaomi, Realme, OPPO, OnePlus, ASUS и Samsung. Вы можете проверить полный список подходящих устройств в этой статье .

Сообщается, что Google также работает над новым второстепенным обновлением для операционной системы Android, и, что интересно, похоже, что это будет обновление версии. Это означает, что следующим обновлением от компании будет Android 12.1, а не Android 13, и ожидается, что оно будет выпущено довольно скоро после запуска телефонов серии Pixel 6 . Примечательно, что последним точечным обновлением был Android 8.1 Oreo, и с тех пор не было точечных обновлений от Google для операционной системы Android.