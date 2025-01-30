Google Pixel и Samsung Galaxy S25 получат новую функцию защиты данных на смартфоне

Компания Google анонсировала новую функцию проверки личности, которая поможет защитить личные данные пользователей в случае кражи смартфона. Эта функция будет доступна на устройствах серий Pixel и Samsung Galaxy S25.

Основная цель функции — предотвратить доступ к важным данным, таким как пароли и учетные записи, если устройство окажется в чужих руках.

Пользователи смогут установить «доверенные места» (например, дом), за пределами которых критически важные ресурсы потребуют биометрической аутентификации, такой как сканирование отпечатка пальца или Face Unlock.

При этом отключить проверку личности за пределами этих мест также будет возможно только с помощью биометрических данных. Это означает, что даже если смартфон будет украден, доступ к важной информации останется защищённым.

Однако у новой функции могут быть и недостатки. Пользователи могут столкнуться с неудобствами при доступе к данным в зависимости от их местоположения. Также существует риск, что злоумышленники могут принудить владельца устройства использовать свои биометрические данные для отмены проверки личности.

Google не уточнила, сможет ли функция предотвратить удаление данных или сброс настроек устройства. Запуск функции начнется с устройств Pixel и Samsung, совместимых с One UI 7, а затем будет расширен на другие модели под управлением Android 15, включая OnePlus 13.

Источник: notebookcheck