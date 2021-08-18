Google Pixel Buds запущены в Индии

Google только что выпустил в Индии наушники Pixel Buds A TWS. Это новейшие беспроводные наушники от компании, которые будут выпущены в этом регионе и даже оснащены переводом в реальном времени.

Хотя гигант поисковых систем не привезет в Индию свои смартфоны серии A Pixel, компания выпустила в стране новые настоящие беспроводные наушники. Для тех, кто не знает, Pixel Buds A были запущены в США в начале этого года и оснащены настраиваемыми 12-миллиметровыми динамическими драйверами, которые, как обещает компания, будут обеспечивать чистое и естественное звучание. Наушники в основном представляют собой урезанные версии оригинальных наушников Google Buds, поэтому они упускают некоторые функции.

Это включает в себя поддержку беспроводной зарядки и элементы управления для регулировки громкости. Хотя бренд утверждает, что A-Series предлагает качество звука, идентичное оригинальным Buds. Помимо естественных звуков, новые наушники также предлагают режим усиления низких частот, который фокусируется на низких тонах. Кроме того, они также имеют функцию Adaptive Sound, которая увеличивает или уменьшает уровень громкости в зависимости от окружающего шума вокруг пользователя. Чтобы улучшить качество разговора, наушники также используют микрофоны с формированием луча, чтобы сосредоточиться на голосе пользователя и уменьшить другие звуки.

Примечательно, что интересным аспектом Buds A является возможность перевода в реальном времени. Эта функция поддерживает 40 языков, включая бенгали, хинди и тамильский, и переводит языки прямо на ухо пользователя. Buds также поддерживают Google Assistant для голосовых команд и рейтинг водонепроницаемости IPX4. Что касается аккумулятора, то наушники могут работать до пяти часов без подзарядки и еще 24 часа в сочетании с зарядным чехлом. Компания утверждает, что пользователи могут слушать музыку в течение трех часов всего за 15 минут зарядки.

Google запустил Pixel Buds A, доступные в Индии по цене 9 999 индийских рупий (примерно 135 долларов США), что выше, чем его аналог в США, который стоит 99 долларов США. Они доступны в одном чисто белом цвете в Индии. Желающие могут приобрести новые наушники TWS в Flipkart, Reliance Digital и Tata Cliq, их продажи начнутся с 25 августа 2021 года.

Источник — Astera.