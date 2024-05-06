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Google Pixel 8a выйдет в цвете «Алоэ» и с новыми функциями камеры на базе ИИ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Компания Google готовит к выпуску свой новый смартфон Pixel 8a, о котором появляется все больше подробностей.

Предположительно грядущий Pixel 8a будет представлен уже 14 мая, а пока стали известны варианты цвета корпуса и другие особенности.

Итак, главной особенностью устройства станет значительно увеличенная встроенная память до 256 Гб, что в два раза больше, чем у предыдущей модели Pixel 7a. Также заметны улучшения в дисплее, с повышенной частотой обновления до 120 Гц.

Смартфон Pixel 8a будет доступен в новом цвете корпуса под названием «Алоэ». Камеры устройства будут обновлены с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и получат новые функции, такие как редактор Magic, Best Take и Ultra HDR.

Емкость батареи увеличится до 4404 мАч, а еще она будет поддерживать беспроводную зарядку.

Одним из преимуществ новой модели Pixel 8a будет получение обновления операционной системы, безопасности и функций в течение семи лет.

Ожидается, что смартфон Pixel 8a будет представлен в нескольких цветовых вариантах, включая белый, «Обсидиан» (черный с разводами белого), голубой и нежно-зеленый (также известный как «Алоэ»). Стоимость новой модели будет составлять около $499 за вариант с 128 Гб памяти и около $559 за вариант с 256 Гб памяти.

 

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