Google Pixel 8a будет доступен в четырех версиях

Google в Федеральную комиссию связи (FCC) подал заявку на утверждение четырех устройств с номерами G8HHN, GKV4X, G6GPR и G576D. Уже известно, что американская компания регистрирует четыре версии Google Pixel 8a.

Также накануне в Сети появились реальные фотографии коробки Google Pixel 8a. На коробке указано «Модель: G6GPR», которая является одним из номеров моделей, зарегистрированной в FCC.

Google обычно разрабатывает различные модели телефонов в зависимости от аппаратных требований в разных регионах, таких как 5G-антенна в диапазоне миллиметровых волн. Следует отметить, что в документах для утверждения разные номера моделей указаны как разные версии одного и того же телефона.

Последние два поколения доступных устройств Pixel были выпущены в мае. Так что можно ожидать, что Pixel 8a появится в ближайшие несколько месяцев.

Pixel 8a будет иметь похожую форму фактора на Pixel 7a, у нового поколения «бюджетного» смартфона несущественная разница будет только в ширине. Остальные параметры будет идентичные.

По изображению на утечке торговой коробки видно знакомый дизайн модуля камеры, который кажется немного толще, с немного более закругленными углами по сравнению с Pixel 7a. Ожидается, что этот телефон будет оснащен упрощенной версией процессора Tensor G3, который ранее появлялся в Geekbench с результатами 1218 и 3175 для одноядерной и многоядерной производительности соответственно. Телефон будет иметь такой же 6,1-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц и доступен в четырех цветовых вариантах.

Источник: gizmochina