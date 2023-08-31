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The Verge: Google Pixel 8 будет презентован 4 октября

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Приглашения, отправленные компанией журналистам, указывают на то, что презентация состоится в Нью-Йорке, хотя они не раскрывают подробностей о конкретных устройствах, которые будут представлены.

The Verge: Google Pixel 8 будет презентован 4 октября

Однако, по информации от The Verge, ожидается, что Google представит свои новые смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro, а также смарт-часы Pixel Watch 2.

Предполагается, что программное обеспечение камер смартфонов будет обновлено с добавлением функций, основанных на искусственном интеллекте. Также возможны изменения в дизайне и дисплее устройств.

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