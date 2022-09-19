Google Pixel 7 Pro замечен на Geekbench с новым чипом Tensor G2

Google готовится представить смартфоны серии Pixel 7 6 октября на мероприятии Made By Google. Устройства будут оснащены новыми чипсетами под названием Tensor G2.

В преддверии запуска Pixel 7 Pro появился на Geekbench, что дало нам представление о производительности нового чипа. Чипсет оснащен восьмиядерным процессором с базовой частотой 1,80 ГГц. Два ядра имеют максимальную тактовую частоту 2,35 ГГц, а оставшиеся два могут повышаться до 2,85 ГГц.

Похоже, что компания использует ту же комбинацию двух ядер Cortex-X1, двух ядер Cortex-A76 и четырех ядер Cortex-A55 с более высокими тактовыми частотами. Чипсет имеет новый встроенный графический процессор Mali-G710, который, как ожидается, обеспечит повышение производительности на 20% и повышение энергоэффективности на 20%.

Бенчмарк показывает, что Google Pixel 7 Pro набирает 1068 баллов в одноядерном тесте и 2149 баллов в многоядерном тесте Geekbench 5. Кроме того, в листинге указано, что устройство имеет 12 ГБ ОЗУ и работает на Android 12.

Что касается дизайна, Pixel 7 Pro перенесет большинство деталей из Pixel 6 Pro с некоторыми изменениями. По слухам, он оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц.

На передней части оптики устройство будет нести три датчика сзади. Они будут включать основную камеру на 50 МП (Samsung GN1), сверхширокую камеру на 13 МП (Sony IMX38) и телеобъектив на 48 МП (Samsung GM1). заранее, устройство, скорее всего, будет оснащено датчиком 10,87 МП (Samsung 3J1).