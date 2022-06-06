Смартфон Google Pixel 6a начал продаваться на полтора месяца раньше официального релиза

Ранее через площадки бесплатных объявлений на продажу выставляли Pixel 7 и Pixel 7 Pro, теперь таким же способом предлагается Pixel 6a.

Продажу аппарата осуществляют через Малайзию, причем Pixel 6a сейчас можно купить примерно за 500 долларов.

Официальный старт продаж смартфона от компании Google намечен на вторую половину июля, а некоторые источники называют дату 21 июля.

Пока неизвестно будет ли Google блокировать удалено Pixel 6a, но недавно она заблокировала Pixel 7, который был продан в США как прототип.