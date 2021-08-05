Google Pixel 6 получит 5-нм чипы Tensor производства Samsung

Пока Google готовится к запуску своей серии Pixel 6, новый отчет раскрыл новую информацию о новом проприетарном чипсете компании. Грядущий Pixel 6 будет оснащен новыми чипами Tensor, основанными на 5-нм техпроцессе производства Samsung.

Ранее на этой неделе гигант поисковых систем объявил, что его последняя линейка Pixel будет оснащена чипом, впервые разработанным собственными силами. По словам генерального директора компании Сундара Пичаи, «Tensor основывается на нашем 2-х десятилетнем опыте работы с компьютерами, и на сегодняшний день это наша самая большая инновация в Pixel». Он также добавил, что эти ядра принесут «совершенно новые функции плюс улучшения существующих», а также «самые инновационные технологии искусственного интеллекта и машинного обучения».

Согласно отчету NikkeiAsia, хотя Google не раскрыл, кто будет производить его новые чипы Tensor, источники, близкие к этому вопросу, сообщили, что южнокорейский технологический гигант Samsung будет его партнером по производству, а новые чипы основаны на 5-нанометровом процессе производства. Другими словами, чип будет использовать тот же расширенный процесс, что и Snapdragon 888 SoC от Qualcomm.

Уже было известно, что Google некоторое время работает над собственным чипсетом под кодовым названием Whitechapel. Но теперь были представлены ядра Tensor, и новости о 5-нм чипе намекают на его улучшенную энергоэффективность и производительность по сравнению с линейкой Pixel 5 последнего поколения. Примечательно, что чип Tensor разрабатывался четыре года и был разработан «специально для пикселей».

Источник — Astera.